Дюжаррик: ООН примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Организация Объединенных Наций будет принимать участие в конференции по украинскому вопросу в Швейцарии в качестве наблюдателя, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, пишет РИА Новости .

«ООН наблюдатель. Мы будем представлены точно. Об уровне представленности я вам сообщу, как только смогу», — сказал он.

При этом в Белый дом пока не готов объявить состав делегации США на июньский саммит. При этом координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби выразил уверенность, что уровень участия не поставит под сомнение приверженность Вашингтона Украине.

Ранее СМИ писали, что американский президент Джо Байден, вероятно, не сможет участвовать в мероприятии.