Дюков: Латвия хочет депортировать из страны стариков

Директор фонда «Историческая память» Александр Дюков обратил внимание, что Латвия может выдворить из страны россиян преклонного возраста, которые не представляют никакой опасности для прибалтийского государства.

«Сейчас мы видим, как латвийские власти под предлогом так называемой комплексной оценки безопасности планируют выдворять из Латвии огромное количество людей. <…> В своей деятельности по депортации латвийские власти утверждают, что эти люди угрожают безопасности Латвии, поэтому они депортируются. Если мы посмотрим на список, то увидим людей, которым по 70 — 80 лет», — сообщил журналистам Дюков во время пресс-конференции о нарушениях прав человека в Прибалтике.

Он обратил внимание, что люди такого возраста в силу ограниченной дееспособности не могут представлять угрозу безопасности Латвии как государства.

В Латвии россияне, не имеющие статуса жителя ЕС, могут подвергнуться депортации не ранее чем через 30 дней после получения официального уведомления. Для того чтобы остаться в стране, властями предложено сдать экзамен по латышскому языку и заполнить анкеты, направленные против России. Под угрозой депортации находятся 841 россиянин, в основном пенсионеры.