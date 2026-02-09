Дизен: население Украины начали готовить к поражению в конфликте

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что на Украине начали готовить население к приближающемуся поражению в конфликте с Россией, сообщает RT .

По его словам, в Киеве начали говорить о необходимости подготовки к «тяжелым компромиссам».

«…Там готовят общественность к тому, что я охарактеризовал бы как унизительное поражение», — отметил в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

В Абу-Даби в ОАЭ 4 и 5 февраля прошел второй раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта. В нем участвовали делегации этой страны, России и США. Первый раунд был 23–24 января.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент сказал, что у Соединенных Штатов подготовлен «крупнейший» пакет санкций против РФ. Их могут ввести, если переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут идти плохо.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.