Директор СВР Нарышкин поговорил по телефону с главой ЦРУ Рэтклиффом

Состоялся телефонный разговор директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина с главой Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СВР.

Диалог между главами двух разведывательных служб произошел 11 марта. Нарышкин и Рэтклифф договорились регулярно контактировать, сотрудничать в области международной стабильности и безопасности. Также спецслужбы двух стран будут взаимодействовать для избавления от конфронтации в отношениях между Россией и США.

Помимо этого, Нарышкин и Рэтклифф обсуждали сотрудничество СВР и ЦРУ в сферах, где у стран есть общий интерес. Также проговаривались механизмы улаживания кризисных ситуаций.

Ранее Нарышкин заявил, что обстановка в мире в 2025 году не станет спокойной. Все во многом зависит от региональных и глобальных игроков.