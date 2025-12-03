Дипломаты США сообщили о катастрофическом падении морального духа
Большинство сотрудников зарубежных миссий США считают, что ситуация в дипломатической службе резко ухудшилась после возвращения Дональда Трампа к власти, сообщает«Лента.ру»со ссылкой на The New York Times.
Ассоциация сотрудников дипломатической службы (AFSA) заявила о «разрушении дипломатического потенциала Америки изнутри» из-за массовых увольнений опытных кадров.
Глава AFSA Джон Динкельман предупредил, что ущерб, наносимый дипломатическому корпусу, будет ощущаться десятилетиями.
«Дипломатическая служба переживает кризис. Урон, который наносится, мы будем ощущать десятилетиями», — подчеркнул он.
На этом фоне администрация президента Дональда Трампа делает ставку на прямые переговоры, назначая спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера для ключевых миссий, включая недавний визит в Москву для обсуждения украинского урегулирования.
