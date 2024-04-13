Дипломат Полянский назвал «стыдом и позором» выступление премьера Японии в США

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что заявления японского премьер-министра Фумио Кисиды о ядерной угрозе являются «стыдом и позором». Об этом сообщает ТАСС .

Кисида выступил в Конгрессе США, где выразил обеспокоенность из-за существующих рисков возникновения еще одной катастрофы в мире, которая связана с использованием ядерного оружия.

Также ранее зампостпреда страны при ООН Мицуко Сино в своей речи вспомнила атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, но не уточнила, что за ними стояли США.

Представители Японии в ООН часто говорят о катастрофе, но не упоминают ее виновников. Такая ситуация сложилась в организации в середине марта. Тогда Полянский заявил, что Токио дезинформирует мир об угрожающей ядерной риторике Москвы, но не может прямо заявить об ответственности Вашингтона в атаке на Хиросиму и Нагасаки.