Япония не вспомнила США при обвинении России в ядерной угрозе

Представитель Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза по Украине обвинила Москву в ядерной угрозе, вспомнив о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки без указания страны, скинувшей на эти города бомбы, пишет РИА Новости .

«Как единственная страна, когда-либо пострадавшая от ядерных бомбардировок во время войны, Япония никогда не смирится с российской ядерной угрозой», — сказала Сино.

Дипломат подчеркнула, что трагедия не должна повториться.

При этом в своем заявлении Сино не упомянула США, которые применили против мирных городов ядерное оружие в 1945 году, уничтожив до полумиллиона мирных жителей.