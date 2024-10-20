DikGAZETE: улыбка Путина стала серьезным ударом по Западу

Слова президента РФ Владимира Путина о странах НАТО, которые не устают воевать с Россией руками Украины, были произнесены с улыбкой, что стало одним из самых сильных ударов по Западу, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на DikGAZETE.

«Запад и его марионетки хотят, чтобы Путина считали слабым, трусливым и робким. Президент России же делает уверенные заявления и иногда многозначительно улыбается», — говорится в публикации.

В материале также отмечается, что президент России часто произносит уверенные заявления и при этом «многозначительно улыбается», и подобное поведение идет вразрез с западным нарративом о слабости российского лидера.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы как можно скорее завершить конфликт на Украине, а если кто-то из западных стран захочет передать Киеву ядерное оружие, для Москвы этот вопрос не останется незамеченным.