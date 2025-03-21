Детский министр Исландии оставила пост из-за рождения ребенка от подростка

Исландский министр по вопросам образования и детей Аустильдюр Лоуа Тоурсдоуттир ушла в отставку после того, как вскрылось, что она родила ребенка от подростка, сообщает РИА Новости со ссылкой на RUV.

Любовная связь женщины и подростка завязалась более 30 лет назад, когда Тоурсдоуттир было 22 года. В то время она познакомилась с 15-летним подростком в религиозном сообществе. Парень обратился туда за помощью из-за трудной жизненной ситуации.

22-летняя Тоурсдоуттир закрутила роман с 15-летним юношей. В результате она забеременела и родила. Спустя год после родов женщина почти запретила парню видеться с ребенком. Тот мог видеть малыша только раз в месяц. При этом впоследствии молодой человек стал платить алименты.

Об этом резонансном случае узнали только недавно. Из-за скандала министр спустя три месяца после вступления в должность подала в отставку.

Однако Тоурсдоуттир останется депутатом исландского парламента. Сейчас ей 58 лет.

Ранее 15-летнему мальчику в Орехово-Зуеве предъявили обвинение в покушении на убийство собственного ребенка. Он вместе со своей девушкой поместил новорожденного в пакет и оставил его в мусорном контейнере.