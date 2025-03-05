Подмосковного подростка, упаковавшего своего ребенка в пакет, арестовали

15-летнего подростка в Подмосковье обвинили в попытке убить своего ребенка

15-летнему мальчику в Орехово-Зуеве предъявили обвинение в покушении на убийство собственного ребенка. Вместе с несовершеннолетней матерью они пытались избавиться от младенца, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По ходатайству следствия подростка заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

26 февраля несовершеннолетняя девочка в квартире родила ребенка. Вместе с отцом малыша она поместила сына в пакет. Затем юноша оставил новорожденного в мусорном контейнере. Местный житель услышал крик ребенка и вызвал полицию.

Кроме того, задержали и 15-летнюю мать новорожденного. Она еще не достигла возраста уголовной ответственности по ст. 106 УК РФ, поэтому ее поставили на профилактический учет.