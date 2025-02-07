сегодня в 15:04

Депутата Гурулева могут вывести из состава комитета Госдумы РФ по обороне

Комиссия Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности планирует вывести депутата Андрея Гурулева из состава думского комитета по обороне, сообщает РИА Новости .

Соответствующий проект постановления внесла в палату комиссия по регламенту.

«Вывести депутата Госдумы Гурулева Андрея Викторовича из состава комитета Госдумы по обороне», — говорится в проекте постановления, внесенном в палату.

Согласно документу, комиссия по регламенту предлагает внести депутата Гурулева в состав думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению.

Из постановления следует, что вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы, которое состоится 11 февраля.

Ранее помощник депутата Госдумы Андрея Гурулева устроил дебош на борту авиарейса из Москвы в Читу. На опубликованном видео соратник депутата материт пассажиров и угрожает «разбить очко» мужчине.