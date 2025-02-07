Депутата Гурулева могут вывести из состава комитета Госдумы РФ по обороне
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Комиссия Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности планирует вывести депутата Андрея Гурулева из состава думского комитета по обороне, сообщает РИА Новости.
Соответствующий проект постановления внесла в палату комиссия по регламенту.
«Вывести депутата Госдумы Гурулева Андрея Викторовича из состава комитета Госдумы по обороне», — говорится в проекте постановления, внесенном в палату.
Согласно документу, комиссия по регламенту предлагает внести депутата Гурулева в состав думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению.
Из постановления следует, что вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы, которое состоится 11 февраля.
Ранее помощник депутата Госдумы Андрея Гурулева устроил дебош на борту авиарейса из Москвы в Читу. На опубликованном видео соратник депутата материт пассажиров и угрожает «разбить очко» мужчине.