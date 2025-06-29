Депутат Затулин: Россия надеется на то, что ситуация с Азербайджаном наладится

Россия верит в то, что ситуация с Азербайджаном — это всего лишь несчастливый случай, который можно уладить, заявил депутат Госдумы Константин Затулин. По его словам, официальная реакция Кремля на действия Баку не будет жесткой, сообщает «Лента.ру» .

Азербайджан отменил все культурные мероприятия по линии РФ. Это связано с недавними задержаниями азербайджанцев в Екатеринбурге.

По словам депутата, Россия в официальных комментариях будет подчеркивать, что рассчитывает на то, что ситуацию можно исправить. Он отметил, что Кремль вряд ли будет принимать жесткие ответные меры.

Однако сам Затулин считает, что хороший исход маловероятен, потому что Баку вряд ли удастся уговорить не разрушать отношения. По словам депутата, политика Азербайджана может быть купирована только победами России в СВО и развитием сотрудничества с США.

Парламентарий уверен, что республика в целом использовала задержание выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге как один из поводов, «которым на правительственном уровне дается преувеличенное значение».