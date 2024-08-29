Депутат Верховной рады обратился к украинцам из-за критической ситуации в ДНР
Депутат рады Гончаренко: видимо у ВСУ нет плана противодействия РФ в Донбассе
Депутат украинской верховной рады Алексей Гончаренко обратился к согражданам на фоне тяжелой ситуации в Донбассе в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что на покровском направлении ситуация для ВСУ критическая. Многие украинцы надеются, что у киевских властей есть какой-то план противодействия российским войскам в Донбассе.
Однако Гончаренко кажется, что никакого алгоритма действий нет. Депутат порекомендовал гражданским лицам в Покровске поскорее покидать город.
Ранее ВС РФ освободили Николаевку в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвигаться вглубь украинской обороны.