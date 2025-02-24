сегодня в 04:14

В Госдуме заявили о страхе Зеленского перед тремя хозяевами Украины

Владимир Зеленский трижды продал Украину и поэтому не признает долги перед США, заявил РИА Новости депутат Государственной думы Михаил Шеремет.

«Ведь тогда придётся признать, что он подло многократно продал Украину и её народ одновременно трём хозяевам: европейцам, англичанам и США», — отметил парламентарий.

Ранее Зеленский заявил, что не признает никакие долги Украины перед США и отказался подписывать соглашение с Вашингтоном об использовании месторождений и прибыли от инфраструктуры.

Зеленский также заявил, что может оставить должность.