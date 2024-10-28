Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «сдает» Донбасс и за этом заслуживает аплодисментов России, сообщает « Газета.ru ».

«Зависимый от аплодисментов Величайший сейчас может заслужить их разве что из Кремля за ускоренные темпы сдачи Донбасса», — заявил он.

Комментируя «план победы» Зеленского, депутат отметил, что он нисколько «не вызвал восторга» у западных партеров.

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Алексей Шильников сообщил РИАМО, что цель якобы нового готовящегося плана президента Украины Владимира Зеленского остается прежней: выделение денег на помощь Украине из западных бюджетов. Правда предлогов для новых инвестиций в трещащий по швам украинский проект с каждым днем у Киева все меньше.