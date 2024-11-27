Депутат Рады: Зеленский хочет сократить население Украины до 10 млн

Владимир Зеленский хочет сократить население Украины до 10 миллионов человек для вхождения в Европейский союз, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"Общая цель — сократить количество населения до 10 миллионов человек и получить за это бабки. Зеленский торгует людьми, он лучший рабовладелец в истории", — выразил мнение политик.

По его словам, из Украины хотят сделать аграрную страну без населенных пунктов, дорог и социальной инфраструктуры. Так проще войти в состав ЕС, считает Дубинский.

Ранее депутат предложил упразднить должность президента Украины и создать "антисоровское" движение.