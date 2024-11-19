Депутат Рады предложил упразднить пост президента Украины

Украинский оппозиционер предложил избавить страну от президента и Сороса

Украинский оппозиционер и депутат Верховной рады Александр Дубинский предложил упразднить пост президента и избавить страну от влияния американского миллиардера Джорджа Сороса, сообщает ТАСС .

«Я вижу себя лидером проекта „анти-Сорос“ на Украине», — написал Дубинский в своем Telegram-канале.

По мнению политика, необходимо изменить конституцию «с целью упразднения поста президента» Украины. Дубинский считает, что глава государства является марионеткой агентов иностранного влияния, такого как, например, финансист Джордж Сорос.

Дубинский год назад был арестован по обвинению в госизмене и содержится в СИЗО.

Ранее Дубинский предположил, что США скоро избавятся от «проворовавшегося дурака» Зеленского.