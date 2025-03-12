Депутат Рады сообщила об увольнении Сырским украинского генерала Красильникова*

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рассказала, что украинский главнокомандующий Александр Сырский освободил от должности генерала ВСУ Дмитрия Красильникова*. Об этом сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал народной избранницы.

«Просто выбрасывает его», — прокомментировала Безуглая увольнение.

Причины, по которым Сырский освободил от должности Красильникова*, неизвестны. Однако, по данным Безуглой, такое указание дал офис президента.

Ранее депутат Верховной рады заявила, что атака полигона ВСУ в Днепропетровской области была организована во время построения личного состава, однако никого за ошибку не наказали. Ее разозлило то, что после такого Сырского не освободили от должности.

*Дмитрий Красильников в России внесен в перечень экстремистов и террористов.