Депутат Рады сообщила об увольнении Сырским украинского генерала Красильникова*
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Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рассказала, что украинский главнокомандующий Александр Сырский освободил от должности генерала ВСУ Дмитрия Красильникова*. Об этом сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал народной избранницы.
«Просто выбрасывает его», — прокомментировала Безуглая увольнение.
Причины, по которым Сырский освободил от должности Красильникова*, неизвестны. Однако, по данным Безуглой, такое указание дал офис президента.
Ранее депутат Верховной рады заявила, что атака полигона ВСУ в Днепропетровской области была организована во время построения личного состава, однако никого за ошибку не наказали. Ее разозлило то, что после такого Сырского не освободили от должности.
*Дмитрий Красильников в России внесен в перечень экстремистов и террористов.