сегодня в 14:49

Депутат Рады призвал убрать из конституции пункт о стремлении Украины в НАТО

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Украине необходимо убрать из конституции пункт о стремлении страны в НАТО.

«Сейчас самое время выносить в зал парламента решение об изменении конституции Украины, убрать оттуда НАТО», — написал украинский депутат в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ответственность за этот ошибочный для страны шаг несет бывший украинский лидер Петр Порошенко, вписавший Североатлантический альянс в конституцию. Он знал, что это приведет Украину к конфликту с Россией.

Дубинский добавил, что также в сложившейся ситуации виноват действующий глава государства Владимир Зеленский, который с помощью НАТО продолжает эскалацию российско-украинского конфликта.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что понимает чувства России, когда речь идет о вступлении Украины в НАТО.