Депутат Рады Дубинский заявил, что жена Зеленского есть на пленках Миндича

Оппозиционно настроенный депутат украинской Верховной рады Александр Дубинский рассказал, что жена президента страны Владимира Зеленского Елена есть на пленках, являющихся вещественным доказательством в деле о коррупции в высших эшелонах власти государства. Об этом сообщает ТАСС .

«Решала что-то по своим оплатам», — отметила парламентарий.

При этом Дубинский, который сейчас находится в СИЗО, не сообщил источники данной информации и какие-либо подробности.

НАБУ провело в стране масштабную спецоперацию в сфере энергетики. Бюро обнародовало фотографии с сумками, набитыми пачками валюты, которые были обнаружены в ходе операции. 11 ноября оно предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе предпринимателю и соратнику президента Тимуру Миндичу, которого называют «кошельком Зеленского».

Также имя Зеленского появилось в материалах дела о коррупционной схеме на Украине.

