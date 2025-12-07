Депутат Рады Дубинский заявил, что жена Зеленского есть на пленках Миндича
Фото - © Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена/РИА Новости, Сергей Гунеев
Оппозиционно настроенный депутат украинской Верховной рады Александр Дубинский рассказал, что жена президента страны Владимира Зеленского Елена есть на пленках, являющихся вещественным доказательством в деле о коррупции в высших эшелонах власти государства. Об этом сообщает ТАСС.
«Решала что-то по своим оплатам», — отметила парламентарий.
При этом Дубинский, который сейчас находится в СИЗО, не сообщил источники данной информации и какие-либо подробности.
НАБУ провело в стране масштабную спецоперацию в сфере энергетики. Бюро обнародовало фотографии с сумками, набитыми пачками валюты, которые были обнаружены в ходе операции. 11 ноября оно предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе предпринимателю и соратнику президента Тимуру Миндичу, которого называют «кошельком Зеленского».
Также имя Зеленского появилось в материалах дела о коррупционной схеме на Украине.
