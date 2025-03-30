Депутат Рады Дубинский: подписание Зеленским сделки с США станет большой аферой

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале заявил, что подписание Владимиром Зеленским сделки по минералам с американским президентом Дональдом Трампом станет самой большой аферой.

По его словам, в том виде, в котором это соглашение существует сейчас, Рада ратифицировать его не может.

«Это не договор между двумя государствами… Поверьте, эта афера будет еще похлеще, чем отмена выборов и узурпация власти», — отметил Дубинский.

Он предположил, что отказ от минеральной сделки с США положит конец режиму Зеленского.

США и Украина должны были подписать соглашение по полезным ископаемым, по которому несколько дней велись переговоры и составлялся договор. Но личная встреча Трампа и Владимира Зеленского не задалась.

Ранее советник президента Соединенных Штатов Майк Уолц сказал, что Трамп разочарован Зеленским из-за отказа от компенсации США. Киеву необходимо вернуться к переговорам по редкоземельным металлам.