Депутат Рады Дмитрук: военное положение на Украине не продлят после 9 мая

После 9 мая на Украине не будет действовать военное положение. Мобилизацию также не станут продлевать, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, сообщает газета « Известия ».

По его словам, в территориальные центры комплектования (ТЦК) уже поступили соответствующие разъяснения. Также туда были направлены инструкции по работе.

Депутат Рады отметил, что 9 мая будет «стоп», то есть военное положение и мобилизация на Украине не будут продлены. По его словам, в инструкциях, направленным ТЦК, сказано «все почистить и плавно уйти на покой».

В феврале украинский лидер Владимир Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию до 9 мая. До этого она уже продлевалась несколько раз.

Ранее президент РФ Владимир Путин озвучил, что для достижения мирного разрешения украинского конфликта необходимо полностью прекратить иностранную помощь Киеву, а также остановить принудительную мобилизацию на Украине.