Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в трагедиях в Приднестровье, связанных с энергетическим кризисом. Поставки от «Газпрома» через Украину были остановлены, и в регионе введен чрезвычайный режим. Временно исполняющий обязанности главы «Молдовагаза» Вадим Чебан надеется на восстановление поставок, сообщает «Царьград» .

Дмитрук выразил свою критическую позицию, упрекнув Зеленского в том, что именно его действия привели к гибели людей в Приднестровье на фоне сложившегося энергетического кризиса. Он охарактеризовал украинского лидера как «международного террориста».

По словам главы министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталия Игнатьева, в регионе уже зафиксированы случаи гибели граждан, пытавшихся согреться в своих домах из-за нехватки энергии.

С 8:00 1 января компания «Газпром» прекратила поставки газа через Украину, подчеркнув, что у нее больше нет ни технических, ни правовых возможностей осуществлять транзит после окончания соглашения. Киевские власти многократно заявляли о своем нежелании продлевать этот договор, даже если третьи страны захотят покупать газ.

Это обстоятельство привело к введению чрезвычайного экономического положения в Приднестровье на 30 дней с 11 декабря 2024 года и к объявлению в Молдавии чрезвычайного положения в сфере энергетики. С 3 января в Приднестровье начались масштабные отключения электроэнергии.

В связи с этим Чебан сообщил, что Тирасполь отклонил помощь Кишинева в вопросах газовых закупок и рассчитывает на восстановление поставок от «Газпрома».