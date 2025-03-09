Депутат ответил поговоркой на угрозы Киева атаковать Крымский мост

«Отвечу тоже русской поговоркой: „Курица на гнезде, еще не снеслась, а уже кудахчет“. Не советую агрессивной цыпе с берегов Днепра пытаться делить шкуру неубитого медведя. Как бы не хотела киевская террористическая теляти волка поймать, да бог рога не дал. И не даст», — заявил он.

В недавнем интервью британскому изданию Guardian украинский военачальник, ссылаясь на народную мудрость о троице, намекнул на подготовку очередной операции против стратегического объекта РФ — Крымского моста. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что при таком вольном обращении с религиозными понятиями командующему стоит задуматься о собственной судьбе, иронично намекнув на возможное появление его мощей в Православной церкви Украины.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.