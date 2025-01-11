Депутат Колесник: вокруг Калининградской области раздувается военная эскалация
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Депутат, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что вокруг Калининградской области раздувается военная эскалация. По его словам, прямо сейчас идет мощное передвижение войск по Польше, сообщает «Лента.ру».
Колесник рассказал, что в 50 км от Калининградской области накатным образом высаживаются танки. Колонны идут по окружной дороге вокруг Варшавы.
«То есть такое движение вооруженных сил вокруг Калининградской области прямо сейчас происходит, практически лязг гусениц слышен. И это не первый раз», — заявил парламентарий.
Техника движется вдоль границ России на запад. Также он вспомнил призывы президента Латвии Эдгарса Ринкевичса перекрыть морские коммуникации. После этого в Мемельском крае Литвы, который граничит с Калининградской областью, прошли учения. При этом в море выходили корабли НАТО.
«Вокруг Калининградской области сейчас завязывается такой европейский военный узел, гордиев практически, который не мечом, наверное, придется разрубать, а, может быть, гиперзвуковым „Кинжалом“, а начинается все с памятников, еще чего-то, какую-то ищут причину», — отметил Колесник.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что Россия готова к предполагаемым провокациям со стороны Литвы в отношении Калининградской области. По его словам, это всего лишь микрогосударство. Он считает, что у Литвы происходит агония, и теперь она не знает, что еще придумать.