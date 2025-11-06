Депутат Колесник: Рютте пожалеет о словах про Путина и ядерные испытания

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте с иронией отреагировал на указание президента России Владимира Путина о проведении ядерных испытаний Россией. Он заявил, что давно перестал воспринимать всерьез мероприятия, организуемые российским президентом, что является ошибкой. Член комитета Госдумы по обороне, ветеран спецназа Андрей Колесник прокомментировал слова Рютте и рассказал, чем они могут обернуться, пишет Общественное Телевидение России .

В Кремле рекомендовали Рютте внимательнее относиться к заявлениям из Москвы, а в Госдуме расценили его колкий комментарий как неудачную попытку создать впечатление значимости.

По мнению Колесника, вербальная атака Рютте в адрес России и Путина — это не более, чем желание выглядеть авторитетно из-за отсутствия других аргументов касательно возможных ядерных испытаний России. Колесник процитировал известное выражение: «На дураков не обижаются».

«Они там, по-моему, все уже с ума посходили. И единственное, что он (Марк Рютте — ред.) мог противопоставить, так это съязвить. Он не обращает внимания (на выступления президента России – ред.)? Ничего, скоро обратит. <…> Когда он обратит внимание, он даже не успеет сказать, что был не прав, и извиниться перед своими соотечественниками. Он делает все для того, чтобы не успеть извиниться», — выразил уверенность парламентарий.

Колесник убежден, что в НАТО внимательно следят за высказываниями российского лидера, а слова Рютте — это всего лишь проявление показной смелости. По мнению парламентария, Рютте не обладает реальным влиянием в военном альянсе так же, как и глава европейской дипломатии Кая Каллас и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которые также нередко позволяют себе резкие высказывания в адрес России.

