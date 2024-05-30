Депутат из Екатеринбурга Колесников назвал народных избранников лучшими людьми

Скандально известный депутат думы Екатеринбурга Александр Колесников на заседании комиссии по бюджету и экономической политике назвал народных избранников «лучшими людьми города», сообщает «е1.ru» .

Колесников с вице-мэром Андреем Корюковым на повышенных тонах обсуждал вопрос ремонта межквартальных проездов. Спор начался, когда речь зашла о школе № 30, вблизи которой земельные участки поделены странным образом.

«То, что администрация коряво намежевала в свое время, — так пусть мэрия и исправляет. Вы меня зачем, я извиняюсь, блевотиной-то кормите постоянно?» — начал спор Колесников.

Вице-мэр ответил, что данные работы заложены, проекты сделаны. Также Корюков назвал возмущения Колесникова некорректными.

Колесников потребовал вице-мэра «убрать металл в голосе», а тот в свою очередь ответил: «Как в вас крики, так у меня металл в голосе».

«Не надо мне врать! И в таком тоне мне не надо отвечать! Здесь депутаты сидят, лучшие люди города, а вы чиновник назначенный! Извольте корректно отвечать!» — заявил депутат думы.

Ранее зоозащитница из Екатеринбурга Татьяна Бронских бросила мужа и отправилась в зону СВО на Украинe. Бронских еще до начала СВО посещала Луганск и Донецк.