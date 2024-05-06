E1: екатеринбурженка бросила мужа и отправилась в зону СВО на Украинe

Зоозащитница из Екатеринбурга Татьяна Бронских вступила в ряды частной военной компании 1,5 года назад и уехала в зону СВО. При этом она рассталась с супругом, который не понял позицию 49-летней жены, пишет 1E.RU .

Бронских еще до начала СВО посещала Луганск и Донец и общалась с местными девушками, которые даже в сложные времена следили за красотой — наращивали ресницы, волосы, делали маникюр.

По словам екатеринбурженки, это ее вдохновило, а когда началась специальная военная операция, она решила пойти защищать людей в рядах добровольцев. Для этого ей пришлось бросить мужа, который придерживался иных взглядов.

«Я прошла отбор, поступила в ЧВК. Но это было очень непросто. Я проходила отбор, как и все бойцы. Наравне. Я работала тактическим медиком, ходила на передовой в составе штурмовых отрядов. Болезни у людей и животных одни, как и лекарства, так что медицину я знала по опыту», — рассказала Бронских.

В настоящее время женщина служит в зоне СВО по контракту с Минобороны России, который подписала в июле и пошла на фронт фельдшером роты. Она помогает готовить группы для эвакуации и помогает военнослужащим учиться оказывать само- и взаимопомощь при ранениях.

Ранее депутат Мособлдумы Тарас Ефимов заявил, что российские добровольцы знают, для чего идут в зону СВО. Он не исключает, что после празднования Дня Победы число желающих отправиться на фронт увеличится.