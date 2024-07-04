Депутат Ивлев назвал устаревшими угрозы Госдепа США в отношении России

Угрозы России со стороны представителя американского Госдепартамента уже устарели, а любые поползновения в отношении территорий РФ будут пресекаться, заявил депутат ГД от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости .

Помощник государственного секретаря Соединенные Штатов по вопросам Европы Джеймс О’Брайен ранее заявил, что Киев увеличит дальность своих ударов по российским территориям, если линия фронта будет расширена.

«Ничего нового Джеймс О’Брайен не сказал. Его угрозы устарели. Американские ракеты и так залетают в регионы России не только на тактическую, но и на оперативную глубину зоны обороны, где их успешно сбивают. Так будет и впредь», — указал Ивлев.

Россия, по его словам, продолжит пресекать любые акты агрессии и поползновения в отношении своих территорий.

«Ответ наших вооруженных сил не заставит себя долго ждать», — резюмировал депутат.