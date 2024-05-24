Депутат Ивлев назвал фашистской атаку киевских боевиков на Крым

Украинские войска, атаковавшие территорию Крыма, являются фашистскими, заявил депутат ГД РФ от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев у себя в Telegram .

«Киевские фашисты!», — прокомментировал он последнюю ракетную атаку.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о гибели двух мирных жителей в Симферопольском районе в результате удара киевских боевиков. Также попадания были зафиксированы по пустующему объекту хозназначения в районе Алушты.

Также в СМИ сообщали, что по полуострову было выпущено минимум 16 ракет. Предположительно, это были Storm Shadow.