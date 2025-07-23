Депутат Госдумы Тарасенко 11 раз проголосовал в день своей смерти

Депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Тарасенко 22 июля проголосовал по 11 пунктам повестки заседания. Однако позже стало известно, что в этот день он скончался, сообщает РБК .

22 июля Тарасенко 10 раз проголосовал «за» и один раз «против» на заседании Госдумы. После рассмотрения 11 пункта повестки спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о смерти депутата.

Оказалось, что в Госдуме существует негласная практика: соседи отсутствующих депутатов голосуют за них.

Тарасенко долгое время боролся с тяжелой болезнью. Он ушел из жизни 22 июля в возрасте 77 лет. Депутат был под персональными санкциями 27 государств ЕС, США, Британии, Швейцарии, Канады, Японии, Австралии, Украины и Новой Зеландии.