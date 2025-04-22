Депутат Колесник: готовность Киева отказаться от территорий ни о чем не говорит

Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник считает, что заявления в прессе о готовности Украины отказаться от 20% своих территорий привлекают внимание, однако на данном этапе кажутся нереалистичными, сообщает Газета.ru .

«Вот эти разговоры, на что там Украина готова, скажем, интересные. Но пока, я думаю, они нереалистичны. Надо продолжать нашим войскам делать то, что они делают. А сейчас вот у ребят, я общаюсь постоянно с людьми, у них очень серьезный наступательный порыв. И ни в коем случае его ломать нельзя», — отметил Колесник.

По его словам, даже если появляются сообщения о возможном согласии Украины на потерю 20% территорий, это еще ни о чем не говорит, так как политика Киева характеризуется несоответствием слов, дел и намерений.

Депутат напомнил о продолжающихся дипломатических переговорах между Россией и США по украинскому вопросу, а также о диалоге между спецслужбами двух стран.

В любом случае, даже если подобные слухи просачиваются в информационное пространство, это можно расценивать как положительный сигнал, указывающий на движение в желаемом направлении, добавил парламентарий.

22 апреля американская газета The New York Post сообщила о возможной готовности Украины отказаться от 20% своей территории при условии, что Запад не признает официально присоединение этих территорий к России.