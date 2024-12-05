Депутат Госдумы Чепа допустил, что Путин и Трамп могут встретиться

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что российский лидер Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп могут встретиться очно. Он предполагает, что встреча произойдет после инаугурации, сообщает «Лента.ру» .

«Мое мнение, что такая встреча, конечно, состоится», — заявил Чепа.

Ранее США посетил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Он приезжал, чтобы наладить отношения с командой следующего главы государства Дональда Трампа. В ходе предвыборной кампании республиканец много раз говорил, что намерен положить конец конфликту между Украиной и Россией.

По информации The Wall Street Journal, планах Киева — сделать заявление о готовности к мирным переговорам и заключению соглашения с Россией. Из материала издания следует, что мир должен быть устойчивым, а не временным.