WSJ: Украина планирует заявить о готовности к мирным переговорам с РФ
Фото - © Unsplash.com
В планах Украины — сделать заявление о готовности к мирным переговорам и заключению соглашения с Россией, сообщает ТАСС.
Как пишет The Wall Street Journal, это должен быть устойчивый мир.
Как уточнили источники издания, глава офиса украинского президента Андрей Ермак посетил Вашингтон. Они приезжал, чтобы наладить отношения с командой следующего главы государства Дональда Трампа. На встрече с чиновниками из Киева были избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, будущий помощник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и Кит Келлог, которого планируется назначить спецпосланником по Украине.
Трамп в ходе предвыборной кампании не один раз говорил, что намерен положить конец конфликту между Украиной и Россией.