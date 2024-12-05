WSJ: Украина планирует заявить о готовности к мирным переговорам с РФ

В планах Украины — сделать заявление о готовности к мирным переговорам и заключению соглашения с Россией, сообщает ТАСС .

Как пишет The Wall Street Journal, это должен быть устойчивый мир.

Как уточнили источники издания, глава офиса украинского президента Андрей Ермак посетил Вашингтон. Они приезжал, чтобы наладить отношения с командой следующего главы государства Дональда Трампа. На встрече с чиновниками из Киева были избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, будущий помощник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и Кит Келлог, которого планируется назначить спецпосланником по Украине.

Трамп в ходе предвыборной кампании не один раз говорил, что намерен положить конец конфликту между Украиной и Россией.