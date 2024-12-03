Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет считает, что президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал всему миру свое хамство, оскорбительно высказавшись в адрес России, сообщает РИА Новости .

Ранее украинский лидер встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем на совместной пресс-конференции. Во время мероприятия Зеленский оскорбительно высказался про Россию. Он послал РФ «на три буквы».

Шеремет считает, что этими словами Зеленский продемонстрировал «степень своей деградации, хамства и необразованности». Депутат уверен, что ввязываться в перепалку с украинским лидером не стоит.

Шеремет добавил, что РФ ответит на оскорбления на линии боевого соприкосновения посредством отечественного вооружения и героизма российских солдат. Также депутат считает, что Зеленский сделал скандальное высказывание из-за его панического настроения и отсутствия моральных рамок.