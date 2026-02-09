Украинский лидер Владимир Зеленский настаивает на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы ввести в заблуждение украинцев, целесообразности в этом нет, сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Как Зеленский настаивает на встрече с Владимиром Владимировичем — это только для того, чтобы ввести в заблуждение украинский народ», — сказал Чепа в интервью ТАСС.

По его словам, РФ уже четко показала, что готова к контакту и диалогу по украинскому конфликту.

Зеленский много раз настаивал на личной встрече с Путиным с начала СВО. Глава государства пошел навстречу и в сентябре пригласил украинского лидера посетить Москву для консультаций, гарантировав ему безопасность. Но Зеленский изменил риторику и сказал, что в российскую столицу не поедет. При этом он предложил встречу в Киеве, но говорил об этом так, будто Путин заинтересован в мероприятии.

