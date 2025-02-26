Депутат Делягин указал на начало снятия санкций с России

В некоторых странах начали снимать антироссийские санкции, заявил замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с « Лента.ру ».

Депутат напомнил о решении властей Южной Кореи возобновить поставки в РФ медицинского оборудования. По его словам, Сеул столкнулся с экономическими проблемами, потому и захотел снять антироссийские санкции.

Делягин отметил, что такой расклад положителен для РФ, учитывая, что «Южная Корея очень продвинутая» страна в плане производства медицинского оборудования. Он добавил, что Сеулу для снятий ограничений оказалось достаточно «вербальной интервенции» Белого дома.

В связи с этим депутат заявил, что срок начала снятия антироссийских санкций уже случился. При этом Делягин рассказал, что в этом вопросе «не все так просто». Он высказался по поводу более существенного снятия санкций.

По словам депутата, при этом стоит опасаться введения новых ограничений со стороны Запада, а не снятия старых.