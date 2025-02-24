Сеул назвал точную дату отмены санкций против РФ на поставку медоборудования

С 28 февраля Сеул отменяет санкции против РФ на поставку медоборудования

Начиная с 28 февраля 2025 года Южная Корея снова начнет поставлять в Россию медицинское оборудование, отменив ранее введенные соответствующие санкции, пишет РИА Новости .

Об отмене санкций в области поставок медицинского оборудования сообщило южнокорейское министерство промышленности.

«С 28 февраля вступает в силу проект изменений „Уведомления об экспорте и импорте стратегических материалов“. <…> Экспорт в Россию медицинского оборудования в исключительном порядке освобождается от (необходимости получения — ред.) индивидуальных разрешений», — говорится в сообщении ведомства.

Производители медоборудования неоднократно сообщали о трудностях, что в итоге привело к отмене ранее введенных ограничительных мер. Теперь диагностическое оборудование, включая системы для рентгенографии и рентгеновской диагностики, может беспрепятственно поставляться на российский рынок.

Это решение было принято после анализа заявлений компаний-экспортеров и оценки потенциальных рисков использования такой техники в военных целях. Учитывая гуманитарный характер медицинской техники и минимальный риск ее военного применения, власти пересмотрели механизмы экспортного контроля.