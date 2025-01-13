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Депутат Чепа: атака на «Турецкий поток» повлияет на отношения ЕС и Украины

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что попытка ВСУ атаковать компрессорную станцию «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, обеспечивающую подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», повлияет на отношения европейских стран и Украины. Об этом сообщает Lenta.ru .

«Сегодня украинский вопрос надоел Европе. Все это понимают. Уже трудно европейским лидерам скрывать от своего народа, насколько их позиция тянет вниз европейские страны», — сказал парламентарий.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский сделал несколько заявлений относительно руководства Венгрии, Словакии и иных государств, высказывающих противоположную ему позицию.

По его словам, атаки на инфраструктуру станции «Русская» — это определенные провокации. Такие действия усугубляют сложную экономическую ситуацию в ЕС.