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Деньги от продажи Ленина на Украине направят ВСУ

В Запорожье продают бронзовую скульптуру Ленина
Политика

Мэрия областного центра Запорожье, который временно находится под контролем Украины, продают 12-тонную скульптуру Владимира Ленина, пишет «РБК».

«Стартовая цена скульптуры составляет более 10,4 млн грн ($246 тыс. — ред)», — говорится в сообщении ио главы города Регина Харченко.

Вырученные от продажи 12-тонного изваяния деньги отправят ВСУ, добавила чиновница.

Статую Ленина снесли в Запорожье весной 2016 года, когда по всей Украине таким образом исполняли закон о декоммунизации.