Деньги от продажи Ленина на Украине направят ВСУ
В Запорожье продают бронзовую скульптуру Ленина
Мэрия областного центра Запорожье, который временно находится под контролем Украины, продают 12-тонную скульптуру Владимира Ленина, пишет «РБК».
«Стартовая цена скульптуры составляет более 10,4 млн грн ($246 тыс. — ред)», — говорится в сообщении ио главы города Регина Харченко.
Вырученные от продажи 12-тонного изваяния деньги отправят ВСУ, добавила чиновница.
Статую Ленина снесли в Запорожье весной 2016 года, когда по всей Украине таким образом исполняли закон о декоммунизации.