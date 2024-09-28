Филиппо: Зеленский возвращается в Киев с пустыми руками после визита в США

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что во время поездки в США украинскому президенту не удалось добиться ни одной из поставленных целей, сообщает Life.ru .

«День, когда Зеленский умер! На Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе ничего не пошло по плану Зеленского», — написал Филиппо в соцсети X.

Он подчеркнул, что Зеленский потерпел неудачу в попытке добиться разрешения Вашингтона бить западным оружием в глубь России. При этом поражение украинских сил на Донбассе уже стало общепризнанным фактом.

По словам французского политика, кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп поставил главу киевского режима на место своим заявлением о хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным.

Филиппо добавил, что во французских СМИ начала появляться информация о «зверских» методах мобилизации на Украине. При этом украинский лидер уезжает из США «с пустыми руками», так как мировое сообщество переключилось на события на Ближнем Востоке.

Ранее немецкий журнал Spiegel сообщал, что выступление Владимира Зеленского на встрече с кандидатом в президента США от республиканцев Дональдом Трампом стало позором для украинского лидера.