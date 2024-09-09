Деловой подход: эксперт прокомментировал победу Беглова на выборах в Петербурге

Александр Беглов лидировал на губернаторских выборах в Санкт-Петербурге, набрав более 59% голосов по итогам обработки свыше 92% протоколов. Политолог Владимир Шаповалов считает, что одно из ключевых преимуществ действующего градоначальника — это строгий и лаконичный стиль работы, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Его предвыборная кампания была основана на деловом, прагматичном подходе к мероприятиям, которые прошли в ее рамках. Они были направлены не на прямую, кричащую рекламу, а на анализ и конкретные предложения по развитию города. Такой подход дал положительный результат», — сказал эксперт.

По словам Шаповалова, Беглову «есть что сказать горожанам», а сами петербуржцы могут видеть конкретные результаты работы властей за прошедшие годы. Также у Северной столицы есть стратегия развития, рассчитанная на годы вперед, отметил политолог.

Шаповалов добавил, что стиль работы Александра Беглова можно охарактеризовать фразой «дела важнее слов». Действующему губернатору необязательно «эмоционально привлекать к себе внимание», поскольку за него говорят результаты его работы, считает эксперт.