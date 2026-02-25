Делегация в Вене: ЕС нацелен на получение доступа к природным богатствам РФ

Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по разоружению Юлия Жданова рассказала, что Евросоюз направляет агрессию против России с целью получения бесконтрольного доступа к ее природным богатствам, сообщает ТАСС .

Об этом дипломат заявила на очередном заседании профильного форума Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Последние несколько лет европейцы открыто пытаются сорвать развитие нашей страны под лозунгами „деколонизации“ и „подготовки к распаду России“», — сказала Жданова.

По ее словам, европейские страны, очевидно, стремятся направить свою агрессию на восток с целью устранения геополитических соперников и получения неограниченного доступа к российским природным ресурсам.

Очевидно, что не Россия приближает свои военные объекты к границам стран-членов НАТО и создает свои военные базы по всему миру и ведет так называемую «войну по доверенности» против участников альянса. Сегодня мировое сообщество наблюдает за вторым этапом антироссийской политики Запада, который предпринимает попытки перевести украинский конфликт в фазу глобального противостояния на деньги своих налогоплательщиков.

Дипломат добавила, что препятствующим мирному урегулированию российско-украинского конфликта и спонсорам боевых действия нет места за столом переговоров о его завершении.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан государства Евросоюза не смогут финансово «потянуть» российско-украинский конфликт.

