Делегация России прибыла в Стамбул для переговоров с США

В Стамбуле приземлился самолет с частью российской делегации во главе с послом РФ в США Александром Дарчиевым, которая прибыла в Турцию для проведения переговоров с Америкой, пишет РИА Новости .

Второй раунд переговоров между Москвой и Вашингтоном запланирован на 10 апреля. Делегации двух стран будут обсуждать вопросы, посвященные работе диппредставительств. В связи с официальными контактами России и США на территории Стамбула местные власти усилят меры безопасности вблизи здания генконсульства на центральной пешеходной улице Истикляль.

Делегацию России возглавляет посол страны в США Александр Дарчиев. Главой американской делегации является заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.

В МИД РФ пояснили, что планируемая встреча сторон станет продолжением текущих контактов по преодолению разных препятствий, которые мешают работать дипломатам обеих стран.

Ранее сообщалось, что предыдущий раунд переговоров между РФ и США состоялся 27 февраля. Следующий контакт запланирован на 10 апреля.