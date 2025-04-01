Дейв Карни: высказывания Трампа заставляют людей чувствовать себя некомфортно

Представитель Республиканской партии Дейв Карни рассказал, зачем американский лидер Дональд Трамп публично и в приватных беседах говорит о возможности третьего президентского срока, хотя это противоречит Конституции США, сообщает РБК со ссылкой на The New York Times.

По словам республиканца, Трамп таким способом заставляют людей левых взглядов чувствовать себя некомфортно и «сходить с ума». Кроме того, высказывания американского лидера о новом президентском сроке могут дать понять общественности, что республиканец успешен и будет у власти гораздо дольше, чем все думают.

Но при этом другие республиканцы уверены, что Трамп все же не сможет выдвинуть свою кандидатуру в 2028 году. Так, Джон Тьюн считает, что американский лидер просто «развлекается», публично обсуждая свой возможный третий президентский срок. А Стив Скализ думает, что Трамп просто провоцирует общество на дискуссию.

Ранее Трамп заявил, что «не шутит», когда говорит о возможности сохранения власти до 2037 года. По его словам, в американской конституции есть соответствующие лазейки.