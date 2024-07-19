Действия США на Украине назвали «средним пальцем в лицо каждому американцу»

«Вы не видите, чтобы наш верховный главнокомандующий предлагал использовать нашу военную силу, чтобы защищать нашу страну и ее граждан? Нет, это для Украины. И это уже слишком. Это оскорбительно», — сказал Карлсон на национальном съезде Республиканской партии.

Журналист сравнил такую политику со «средним пальцем в лицо каждому американцу».

Ранее в штате Милуоки начался съезд республиканской партии.

Экс-президент США Дональд Трамп вышел на сцену открытия форума республиканцев под песню AC/DC «Back in black».