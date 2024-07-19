Действия США на Украине назвали «средним пальцем в лицо каждому американцу»
Карлсон считает политику Байдена на Украине ущербной для США
Журналист Такер Карлсон считает политику американской администрации на Украине ущербной для обороны США, пишет ТАСС.
«Вы не видите, чтобы наш верховный главнокомандующий предлагал использовать нашу военную силу, чтобы защищать нашу страну и ее граждан? Нет, это для Украины. И это уже слишком. Это оскорбительно», — сказал Карлсон на национальном съезде Республиканской партии.
Журналист сравнил такую политику со «средним пальцем в лицо каждому американцу».
Ранее в штате Милуоки начался съезд республиканской партии.
Экс-президент США Дональд Трамп вышел на сцену открытия форума республиканцев под песню AC/DC «Back in black».