«Back in black»: Трамп под AC/DC вышел к однопартийцам

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Трамп появился на съезде республиканцев под суперхит группы AC/DC

Экс-президент США Дональд Трамп появился на съезде республиканцев под суперхит группы AC/DC «Back in black», пишет газета «Известия».

В штате Милуоки начался съезд республиканской партии. Политик решил появиться на публике под бессмертное творение австралийских рокеров.

Ожидается, что бывший американский лидер объявит о своем выдвижении кандидатом в президенты страны.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Джо Байден может покинуть избирательную кампанию.