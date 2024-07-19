«Back in black»: Трамп под AC/DC вышел к однопартийцам
Трамп появился на съезде республиканцев под суперхит группы AC/DC
Экс-президент США Дональд Трамп появился на съезде республиканцев под суперхит группы AC/DC «Back in black», пишет газета «Известия».
В штате Милуоки начался съезд республиканской партии. Политик решил появиться на публике под бессмертное творение австралийских рокеров.
Ожидается, что бывший американский лидер объявит о своем выдвижении кандидатом в президенты страны.
Ранее сообщалось, что действующий президент США Джо Байден может покинуть избирательную кампанию.