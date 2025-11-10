Действие мирного договора при посредничестве Трампа приостановлено

сегодня в 23:54

Таиланд расторг мирное соглашение с Камбоджей из-за инцидента на границе

Тайские власти объявили о прекращении действия мирного соглашения с Камбоджей, заключенного при посредничестве президента США Дональда Трампа, сообщает РБК .

Решение принято после очередного инцидента на границе: при подрыве на мине пострадали двое тайских военнослужащих. Это уже седьмой подобный случай за последние четыре месяца.

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что все ранее достигнутые договоренности приостанавливаются до выяснения обстоятельств. В ответ камбоджийская сторона подтвердила приверженность мирному процессу.

Соглашение, подписанное в октябре, предусматривало вывод тяжелого вооружения из приграничных зон и совместное разминирование. Таиланд также приостановил передачу 18 камбоджийских военнопленных, которая должна была начаться 21 ноября.

