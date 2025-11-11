Дания выделила Украине новый пакет помощи на сумму около 217 млн долларов, в том числе на инициативу PURL, которая предусматривает быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран НАТО, сообщает РИА Новости .

Кроме того, около 12,5 млн долларов из нового пакета предусмотрены на пожертвование дополнительного топлива для покрытия долгосрочных потребностей Украины в поставках через агентство по обеспечению и закупкам НАТО (NSPA).

Совокупная сумма помощи Украине с 2022 года со стороны Дании составила уже около 10,97 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия выделит 9,9 млн евро на программы по развитию медиаграмотности и поддержку независимых СМИ для некоммерческих организаций Украины и Грузии.

