Дания выделила Украине новый пакет помощи на сумму около 217 млн долларов, в том числе на инициативу PURL, которая предусматривает быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран НАТО, сообщает РИА Новости.
Кроме того, около 12,5 млн долларов из нового пакета предусмотрены на пожертвование дополнительного топлива для покрытия долгосрочных потребностей Украины в поставках через агентство по обеспечению и закупкам НАТО (NSPA).
Совокупная сумма помощи Украине с 2022 года со стороны Дании составила уже около 10,97 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия выделит 9,9 млн евро на программы по развитию медиаграмотности и поддержку независимых СМИ для некоммерческих организаций Украины и Грузии.
