ЕС направит почти 10 млн евро на медиаграмотность для НКО Украины и Грузии

Еврокомиссия выделит 9,9 млн евро на программы по развитию медиаграмотности и поддержку независимых СМИ для некоммерческих организаций Украины и Грузии, сообщает RT .

Еврокомиссия объявила о запуске инициативы по развитию трансграничной медиаграмотности и поддержке независимых новостных СМИ на Украине и в Грузии. Общий бюджет программы составит 9,9 млн евро. Средства направят на проекты, которые должны способствовать сотрудничеству между странами и развитию навыков медиаграмотности с помощью инновационных решений.

В рамках программы «Восточное партнерство» финансируемые проекты будут повышать устойчивость общества к дезинформации и манипуляциям. Конкурс открыт для некоммерческих организаций из Украины и Грузии, максимальный размер гранта — 3 млн евро.

Дополнительно в рамках программы «Креативная Европа» стартует направление «Плюрализм и демократия», рассчитанное на организации с опытом в сфере медиа. Они смогут распределять гранты между редакциями местных, региональных, расследовательских и социальных СМИ, а также ресурсами для общин. Бюджет этого направления — 6,9 млн евро, прием заявок открыт до 4 февраля 2026 года.

Политолог Владимир Брутер пояснил, что выбор Украины и Грузии связан с желанием ЕС усилить влияние через поддержку прозападных медиа и передачу медиапрактик из Киева в Тбилиси.

«Коллективный Запад — и Евросоюз в частности — ощущает, что нынешние грузинские власти будут жестко урезать финансирование оппозиционных СМИ через внутренние каналы. Соответственно, они переводят финансирование на чисто внешнее фондирование», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Великобритания и фонд ЕС также планируют выделить средства грузинским НКО для поддержки прав человека и подготовки к муниципальным выборам в 2025 году.